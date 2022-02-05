СМИ: украинка записалась в добровольческие войска в 59 лет

Украина начала набирать в добровольческие подразделения в преддверии «нападения» России всех желающих. С этого года их включат в состав вооруженных сил страны. Среди тех, кто проходит обучение по обращению с оружием оказалась 59-летняя Румия. Внимание на пожилую женщину с деревянным автоматом обратила внимание газета The Sun.

Как сообщили журналисты, она вместе с другими добровольцами, среди которых есть дети и подростки, проходит тренировки на окраине Киева. Вместо оружия им выдали деревянные автоматы. Обучение проводят профессиональные военные. По данным издания, среди участников «боев» заметили четырехлетнего мальчика.

Иностранные СМИ уже не первый месяц продвигают информацию о подготовке России к нападению на Украину. Сейчас подобные заявления стали делать западные политики, которые прямо говорят о наращивании войск около границ.

Российские дипломаты и официальные лица неоднократно опровергали эти сообщения. Они поясняли, что за наращивание войск принимали перемещение армейских подразделений внутри страны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что планов нападения на соседнюю страну у России нет. Он подчеркнул, что агрессивную риторику продвигают исключительно страны Запада, которые продолжают поставлять оружие на Украину, подталкивая ее к силовому решению конфликта в Донбассе.



Накануне свое сообщение наступление России на Украину опровергло американское агентство Bloomberg. С сайта издания пропал материал о вторжении российских войск в соседнюю страну. В объяснении редакции говорится, что материал опубликовали по ошибке.