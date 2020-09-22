Украина заблокирует приложение «ВКонтакте» на территории страны

По данным Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в настоящий момент мобильное приложение работает на Украине благодаря настройке прокси-серверов. Именно они помогают обойти блокировку, пишет «ПолитЭксперт».

Заместитель секретаря Совета безопасности Украины Сергей Демедюк высказал опасение, что платформа может негативно повлиять на местные выборы. Он сделал вывод, что соцсеть угрожает национальной безопасности страны.

Ранее «360» сообщал, что функция «Репортажи» появилась во «ВКонтакте». Благодаря ей пользователи теперь могут вести и читать текстовые трансляции. Такая опция подойдет для освещения повседневных и резонансных событий. Через социальную сеть можно будет смотреть спортивные матчи, участвовать в деловых конференциях и мероприятиях, в числе которых «Оскар» и презентации крупных компаний. В будущем репортажи станут доступны даже незарегистрированным пользователям.