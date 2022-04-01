СМИ: Украина приостановила вербовку иностранных боевиков

Власти Украины прекратили набор наемников из других стран в так называемый международный легион из-за нехватки оружия и отсутствия опыта у потенциальных боевиков. Об этом сообщило издание National Post со ссылкой на представителя ВСУ.

Руководство страны потребовало прекратить вербовку в связи с нехваткой огнестрельного оружия. Кроме того, ряд стран потребовал от Киева прекратить заманивать к себе людей для защиты границ.

Верховная рада, уточнил собеседник издания, готовит законопроект о привлечении людей без гражданства для участия в международном легионе. За боевые действия им могут выдать паспорт Украины.

Помогавший украинским дипломатам в вербовке наемников бывший депутат парламента Борис Вжесневский подтвердил, что ни один из боевиков, которым он предлагал отправиться на Украину, туда не поехал, потому что Минобороны страны приостановило миссию.

По его словам, желающих отправится на передовую достаточно много, но большинство из них не имеет никакого опыта, поэтому их участие в боевых действиях стало бы помехой, а не помощью. Вжесневский добавил, что таким людям он предлагал ехать на Украину волонтерами, заниматься транспортировкой продовольствия, боеприпасов и выносить раненых солдат.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков ранее заявлял, что на стороне украинской армии присутствуют как минимум 6,5 тысячи террористов и наемников из других стран.