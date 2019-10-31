Дания дала разрешение на строительство «Северного потока — 2» Подробнее

Дания дала разрешение на строительство «Северного потока — 2» на континентальном шельфе страны. Несмотря на это Украина получила выгоду.

«Администрации США вероятно, путем дипломатических усилий в Дании, удалось затянуть строительство на достаточно длительный срок, чтобы предоставить Украине важное преимущество на переговорах с Россией по поводу продолжения транзита газа через страну», — написал автор статьи.

Он объяснил, что контракт о транзите российского газа в Европу через территории Украины истечет 31 декабря 2019 года. Поэтому Россия пытается решить эту проблему при помощи «Северного потока — 2», чтобы поставки голубого топлива в ЕС продолжились. Поэтому Киев на переговорах с Москвой «может выбить для себя более выгодные условия по срокам и цене транзита газа». По словам немецкого журналиста, таким образом, будет достигнута вторая цель США — стабилизация Украины.