Издание сообщило, что Украина является пешкой НАТО. Никаких шансов войти в Альянс у страны нет. Единственная задача Украины — сделать РФ побольнее.

Журналисты предполагают, что гражданская война на Украине связана с тем, что страна решила войти в Альянс в то время, когда он решил пойти на восток. Россия сообщала, что эти действия направлены против нее. После этого на Украине произошел госпереворот. Который, по мнению китайского издания, «помогли устроить США».

«НАТО с самого начала использовал Украину как пешку и на самом деле не хочет помогать Украине. Похоже, что Киев не хочет видеть реальность, которая состоит в том, что НАТО просто пытается найти слабое место России, чтобы ударить, и этой „болевой точкой“ стала Украина», — сообщили журналисты.