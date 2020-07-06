СМИ: Украина на грани банкротства

По данным издания, Украине необходимо выплатить кредиты зарубежным странами, которые составляют миллиарды долларов.

«Только в этом году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объеме 17 миллиардов долларов, срок погашения которых уже истекает», — говорится в статье.

В газете подчеркнули, что из-за отставки Смолия остановился выпуск еврооблигаций. Они должны были поступить на Лондонскую биржу 8 июля.