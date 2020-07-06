СМИ: Украина на грани банкротства
Немецкая газета Handelsblatt написала, что Украина находится на грани банкротства из-за отставки Якова Смолия, главы Нацбанка страны. Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным издания, Украине необходимо выплатить кредиты зарубежным странами, которые составляют миллиарды долларов.
«Только в этом году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объеме 17 миллиардов долларов, срок погашения которых уже истекает», — говорится в статье.
В газете подчеркнули, что из-за отставки Смолия остановился выпуск еврооблигаций. Они должны были поступить на Лондонскую биржу 8 июля.