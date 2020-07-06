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    06 июля 2020, 11:26

    СМИ: Украина на грани банкротства

    Анастасия Кременчугская

    Немецкая газета Handelsblatt написала, что Украина находится на грани банкротства из-за отставки Якова Смолия, главы Нацбанка страны. Об этом сообщила «Газета.ru».

    По данным издания, Украине необходимо выплатить кредиты зарубежным странами, которые составляют миллиарды долларов.

    «Только в этом году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объеме 17 миллиардов долларов, срок погашения которых уже истекает», — говорится в статье.

    В газете подчеркнули, что из-за отставки Смолия остановился выпуск еврооблигаций. Они должны были поступить на Лондонскую биржу 8 июля.