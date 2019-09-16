Вадим Пристайко и Курт Волкер выступили на конференции «Ялтинской Европейской Стратегии» (YES). Изначально собрание планировалось в качестве площадки для диалога между Украиной, Европейским Союзом, Соединенными Штатами и Россией, о чем упоминается на официальном сайте мероприятия. Однако вместо этого Киев отказывается от сотрудничества с Москвой и ведет переговоры с Вашингтом, прислушиваясь к политике Запада. Также Украина просит США не ослаблять санкции введенные против России.

Во время конференции глава украинского МИД Вадим Пристайко отметил, что ДНР не станут предоставлять специальный статус. Также он заявил об отказе предоставлять амнистию участникам вооруженного конфликта со стороны Донбасса. Таким образом он дал понять, что в планы Киева не входит выполнение Минских договоренностей.

Спецпредставитель США Курт Волкер в очередной раз заявил, что исход гражданского противостояния в ДНР и ЛНР зависит от Москвы.

«И мы говорим о политической воле. Россия до сих пор не продемонстрировала политической воли, чтобы завершить конфликт», — сказал американский дипломат.

СМИ предположили, что такие заявления вряд ли положительно скажутся на будущих переговорах в «нормандском» формате.