Украина стала главным перевозчиком «санкционки» по территории России после открытия транзита. Об этом свидетельствуют данные Центра развития цифровых платформ (ЦРЦП), который разработал систему отслеживания перевозок товаров.

Как пишет РБК со ссылкой на подсчеты ЦРЦП, после того как Россия открыла свои дороги для транзита, украинские перевозчики смогли сэкономить около 13 миллионов долларов. С марта текущего года иностранные транспортные компании отправили через российскую территорию более 4,4 тысячи рейсов с санкционными товарами.

Перевозчики чаще всего везут продовольственные товары. 37% всего транзита приходится на мясо и мясные продукты, 12% — на продукты из зерновых, 9% составляет «молочка», еще 5% — фрукты и орехи, на какао приходится 4% от всего объема, а рыба и рыбные продукты составляют 2%.

Возможность ввозить на территорию России запрещенные товары из стран, против которых с 2014 года были введены ответные санкции, появилась у перевозчиков только в этом году. Такое поручение дал в июне 2019 года российский президент Владимир Путин, указано в материале. Глава государства тогда отметил, что не возражает против того, чтобы через Россию провозилась санкционная продукция. Но при этом президент поставил условие, по которому все товары должны тщательно отслеживаться при помощи специальных систем.

За последние пять лет в России было уничтожено свыше 36 тысяч тонн санкционной продукции. Об этом сообщил Россельхознадзор в августе этого года. Представители Россельхознадзора рассказали, что чаще всего запрещенную растениеводческую продукцию провозили в Россию через страны-члены ЕАЭС «под видом товаров прикрытия (кофе, пиломатериалы, оборудование)».