СМИ: уханьские ученые планировали заразить летучих мышей коронавирусами в 2018 году

Ученые из Уханьского института вирусологии планировали заразить летучих мышей коронавирусами три года назад. По данным издания The Telegraph, это было нужно для того, чтобы привить животных от болезней, передающихся людям, написал RT.

На эти исследования ученые просили 14 миллионов долларов у Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны США. Китай ранее осудил доклад разведки США о происхождении коронавируса, назвав его сфабрикованным.