СМИ: ученые подсчитали общее количество тираннозавров на планете

Палеонтологи рассказали, что посчитали общее количество тираннозавров на планете. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным сайта ToDay News Ufa, ученые заявили, что их было 2,5 миллиарда и 127 000 поколений. Эти расчеты они сделали исходя из размеров их тел, энергетической потребности, возраста половозрелости и энергетических потребностях тираннозавров.

Тираннозавры жили в Северной Америке и были самой крупной разновидностью динозавров.