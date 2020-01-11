СМИ: Участнику убийства россиянина дали 100 лет тюрьмы в США

Убийство подростков произошло в июне 2017 года. Тела школьников обнаружили за день до выпускного в припаркованном автомобиле в пригороде Вашингтона Роквилле с многочисленными огнестрельными ранениями.

По данным обвинения, осужденный Роджер Гарсия выстрелил как минимум шесть раз. Кроме того, именно он, как указывается в материале, сыграл ключевую роль плане по заманиванию подростков на место преступления. Как предполагает полиция, Зиберову и Наджару пообещали купить у них лишний билет на выпускной вечер.

Всего по делу правоохранители задержали четырех человек: Рони Галисию, Эдгара Гарсия-Гаона, Роджера Гарсию и Хосе Каналес-Янеса. Все подозреваемые совершали выстрели, следует из заявления прокурора. Трое из них ранее уже были приговорены к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

Как установило следствие, подозреваемые хотели отомстить Наджару. По их мнению, он в 2016 году ограбил девушку одного из подозреваемых. Согласно выводам следствия, россиянин Артем Зиберов стал случайной жертвой.