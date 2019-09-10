СМИ: участников керченской провокации поместили в киевский госпиталь

Путь домой. Главное об обмене задержанными между Россией и Украиной Подробнее

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян прислал видео с освобожденными моряками. Предполагается, что они находятся на карантине, который предполагает не только медицинское обследование, но и допросы представителями Службы безопасности Украины.

По данным источника, в ближайшее время моряков отпустят домой, одного из них уже забрали родственники. А пока остальные находятся на территории госпиталя. Им разрешают общаться с семьей, свободно выходить в магазин и на улицу.

Ранее, 7 сентября, Москва и Киев одновременно освободили с каждой стороны по 35 осужденных и задержанных лиц. Среди освобожденных Россией были 24 украинских моряка, арестованных за провокацию в Керченском проливе.