СМИ: убивший более 50 человек в Новой Зеландии попросил не называть его террористом

Австралиец Брентон Таррант, который устроил бойню в Крайстчерче, потребовал других условий содержания за решеткой. Он также попросил не называть его террористом. Об этом пишет газета New Zealand Times.

15 апреля в Верховном суде Окленда пройдут закрытые слушания о пересмотре судебного решения в отношении Тарранта, который сейчас сидит на пожизненном. Свое заявление он сделал в преддверии этого заседания, на котором будет представлять себя сам.

По данным газеты, Таррант единственный человек в истории, которого признали террористом в Новой Зеландии. Тюрьму, где он сидит, специально открыли для его содержания. Кроме Тарранта, пишет издания, там сидят еще два преступника. В прошлом году на него ушло 2,7 миллиона долларов.

Брентон Таррант напал на две мечети в Крайстчерче 15 марта 2019 года. Тогда погиб 51 человек. Еще 50 человек получили ранения. В августе 2020 года Верховный суд приговорил его к пожизненному сроку без права на досрочное освобождение. Власти Новой Зеландии приравняли преступника к террористической организации.