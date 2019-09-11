СМИ: Убийство грузина в Берлине совершено по заказу России

«США считают, что за эту расправу ответственна Россия», — привело издание высказывание чиновника.

Полиция показала фото подозреваемого в убийстве гражданина Грузии в Берлине Подробнее

Уточнений, от кого поступил «заказ», в материале нет. Однако тот же чиновник якобы утверждает, что «только российские власти» могли выдать подозреваемому в убийстве фальшивый паспорт.

Убийство в центре Берлина произошло 23 августа. Неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен был застрелен гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Неизвестный дважды выстрелил в него. При расследовании появилось предположение, что подозреваемым является гражданин России.

В немецких СМИ появилась информация, что гражданин Грузии родился в Чечне. Ранее посольство России сообщало, что задержанный получил «консульскую помощь», но данные о его гражданстве по-прежнему на проверке.