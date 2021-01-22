СМИ: у сотен охранявших Капитолий нацгвардейцев выявили COVID-19

Бойцы Национальной гвардии США, которых направили в Вашингтон после беспорядков в Капитолии, заразились коронавирусом. Тесты на COVID-19 оказались положительными у сотен военных.

Многие нацгвардейцы, сообщило издание Politico со ссылкой на источники, переносят заболевание без каких-либо симптомов. Уточняется, что они должны находиться на карантине в близлежащих отелях. Официальных данных по числу положительных случаев нет.

В профильном комитете Сената начали расследование: парламентарии выяснят, соблюдались ли среди бойцов Национальной гвардии США меры безопасности из-за COVID-19. Сенатор от республиканцев подчеркнул, что риск заражения коронавирусом возрос из-за расположения тысяч военных на многоуровневой парковке после окончания мероприятий, связанных с инаугурацией президента Джо Байдена.

После завершения службы в Вашингтоне бойцам будет необходимо пройти исследование на коронавирус. Не исключено, что тесты сделают и оставшимся в столице нацгвардейцам. По словам некоторых военных, перед прибытием их никто не тестировал. Людям просто измеряли температуру и интересовались о возможных контактах с заболевшими.

Национальную гвардию перебросили в Вашингтон после штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января. СМИ опубликовали снимки, на которых гвардейцы отдыхали на полу залов Капитолия.