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    03 октября 2020, 09:27

    СМИ: у главы предвыборного штаба Трампа выявили COVID-19

    Андрей Иванов

    Медики выявили COVID-19 у главы предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Уильяма Степина. Ему поставили диагноз вечером 2 октября. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на представителя штаба.
    СМИ: у главы предвыборного штаба Трампа выявили COVID-19

    Степин будет пока удаленно руководить предвыборной кампанией Трампа, вместе с которым он летал на дебаты с Джо Байденом в Кливленд. Сегодня он проведет видеоконференцию с работниками штаба и даст им указания, как действовать в сложившейся ситуации.

    Накануне Трамп на своей странице в Twitter сообщил, что у него и его жены Мелании выявили COVID-19. Американский лидер отправился на карантин. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Маинани заявила, что Трампа на несколько дней положат в военный госпиталь в качестве меры предосторожности. Врач президента Соединенных Штатов Шон Конли сообщил, что главе государства ввели инъекцию «коктейля из антител» от фирмы Regeneron.

    По последним данным, за все время пандемии в США выявили 7 332 201 случай COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли более одного миллиона человек.

    Новости SMI.FM