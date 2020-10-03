СМИ: у главы предвыборного штаба Трампа выявили COVID-19

Степин будет пока удаленно руководить предвыборной кампанией Трампа, вместе с которым он летал на дебаты с Джо Байденом в Кливленд. Сегодня он проведет видеоконференцию с работниками штаба и даст им указания, как действовать в сложившейся ситуации.

Накануне Трамп на своей странице в Twitter сообщил, что у него и его жены Мелании выявили COVID-19. Американский лидер отправился на карантин. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Маинани заявила, что Трампа на несколько дней положат в военный госпиталь в качестве меры предосторожности. Врач президента Соединенных Штатов Шон Конли сообщил, что главе государства ввели инъекцию «коктейля из антител» от фирмы Regeneron.

По последним данным, за все время пандемии в США выявили 7 332 201 случай COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли более одного миллиона человек.