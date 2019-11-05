СМИ: Турция задержала старшую сестру аль-Багдади и ее семью

Средства массовой информации сообщили, что 65-летнюю Расмию Авад задержали в провинции Алеппо, расположенной в северной части Сирии. Это произошло в городе Азаз вечером 4 ноября. Ее подозревают в связях с экстремистами.

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Источник агентства Associated Press назвал подобное задержание «золотой жилой для разведки». Знания Авад об «ИГ»* могут помочь обнаружить большое количество террористов организации.

Вместе с Расмией Авад были задержаны ее супруг, пятеро детей и невестка. Те, кто являлся совершеннолетними, подверглись допросу.

27 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что аль-Багдади ликвидирован. Американские военные провели операцию, в ходе которой один из террористов привел в действие взрывчатку. Но военным США удалось «быстро и точно идентифицировать» аль-Багдади.

Официальный представитель оборонного ведомства России Игорь Конашенков отметил, что Россия не располагает достоверной информацией о ликвидации аль-Багдади. Сайт Amaq, который связан с исламистами, подтвердил, что их главарь ликвидирован.

*Организация, запрещенная на территории России.