СМИ: Турция перебросила сотни сирийских наемников в Нагорный Карабах

Сотни сирийских наемников, связанных с Турцией, перебросили в Нагорный Карабах. Их отправляли с середины сентября группами по 100 человек. Наемникам платят около двух тысяч долларов в месяц за участие в боевых действиях.

Боевики присоединились к конфликту между Азербайджаном и Арменией, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников. К отправке на линию соприкосновения готовят еще сотни человек.

По данным издания, наемников в Карабах перебрасывали с середины сентября, отправляя группы по 100 человек. В регион, рассказал связанный с повстанцами сириец, ушли сотни, но «десятки уже вернулись». Люди встревожены ожесточенными боями.

Участие в вооруженном конфликте оплачивается — боевики получают до двух тысяч долларов ежемесячно. Однако из-за растущих потерь вернуть их обратно попросили около 200 сирийцев.

Анкара, добавили источники среди официальных турецких лиц, устроила в Азербайджане военные учения, которые длились две недели. Кроме того, власти региона получили от страны ударные беспилотники.

Наемники заметили, что отправка в Азербайджан, как и в другие страны, стала обыкновенным явлением. Людям все равно, за кого воевать — их интересуют только деньги.

В Армении заявляли, что Турция участвует в боях на азербайджанской стороне. Упоминалось и снабжение Баку военными специалистами и техникой — истребителями F-16 и дронами. Подобные заявления азербайджанцы и турки опровергли.