СМИ: Турция перебросила сотни сирийских наемников в Нагорный Карабах
Боевики присоединились к конфликту между Азербайджаном и Арменией, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников. К отправке на линию соприкосновения готовят еще сотни человек.
По данным издания, наемников в Карабах перебрасывали с середины сентября, отправляя группы по 100 человек. В регион, рассказал связанный с повстанцами сириец, ушли сотни, но «десятки уже вернулись». Люди встревожены ожесточенными боями.
Участие в вооруженном конфликте оплачивается — боевики получают до двух тысяч долларов ежемесячно. Однако из-за растущих потерь вернуть их обратно попросили около 200 сирийцев.
Анкара, добавили источники среди официальных турецких лиц, устроила в Азербайджане военные учения, которые длились две недели. Кроме того, власти региона получили от страны ударные беспилотники.
Наемники заметили, что отправка в Азербайджан, как и в другие страны, стала обыкновенным явлением. Людям все равно, за кого воевать — их интересуют только деньги.
В Армении заявляли, что Турция участвует в боях на азербайджанской стороне. Упоминалось и снабжение Баку военными специалистами и техникой — истребителями F-16 и дронами. Подобные заявления азербайджанцы и турки опровергли.