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    06 сентября 2020, 11:11

    СМИ: Турция направила танки к границе с Грецией

    Андрей Иванов

    Турция начала перебрасывать танки в приграничный с Грецией северо-западный район Эдирне. Анкара приняла такое решение после обострения отношений с Афинами. Об этом сообщило агентство IHA со ссылкой на военные источники.
    СМИ: Турция направила танки к границе с Грецией

    По данным агентства, турецкие военные подвезут к границе с Грецией около 40 бронированных машин.

    Отношения между государствами испортились после того, как Турция в августе начала сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье — на территории, которую Греция считает своей исключительной экономической зоной. До этого Анкара провела там военные учения и начала искать нефть на шельфе.

    Анкара привела армию в режим повышенной боеготовности, а глава греческого правительства собрал совет национальной безопасности. Корабли и подводные лодки Военно-морского флота Греции разошлись по стратегически важным местам в Эгейском море. Турция в ответ начала военную активность у греческой границы. Отношения между странами обострились.

    Стороны обвиняют друг друга в подписании незаконных соглашений по морским границам, которые не учитывают интересы другой стороны.

    Новости SMI.FM