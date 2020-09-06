СМИ: Турция направила танки к границе с Грецией

По данным агентства, турецкие военные подвезут к границе с Грецией около 40 бронированных машин.

Отношения между государствами испортились после того, как Турция в августе начала сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье — на территории, которую Греция считает своей исключительной экономической зоной. До этого Анкара провела там военные учения и начала искать нефть на шельфе.

Анкара привела армию в режим повышенной боеготовности, а глава греческого правительства собрал совет национальной безопасности. Корабли и подводные лодки Военно-морского флота Греции разошлись по стратегически важным местам в Эгейском море. Турция в ответ начала военную активность у греческой границы. Отношения между странами обострились.

Стороны обвиняют друг друга в подписании незаконных соглашений по морским границам, которые не учитывают интересы другой стороны.