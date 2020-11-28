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    28 ноября 2020, 10:05

    СМИ: Турция наладит отношения с США из-за разногласий с Россией

    Дарья Бунякова

    Турция намерена пересмотреть свои отношения с Западом, включая США. Сближение может произойти из-за разногласий с Россией, европейских санкций и победы Джо Байдена на американских выборах. Об этом заявило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
    СМИ: Турция наладит отношения с США из-за разногласий с Россией

    По словам собеседников издания, Турция рассчитывает получить оружейные контракты после налаживания отношений с США. Кроме того, турецкие власти надеются на помощь Вашингтона в вопросе разногласий с союзниками по НАТО.

    На сближение с Западом Анкару толкают противоречия в отношениях с Россией. Обострение произошло из-за ситуации в Сирии и конфликта в Ливии, пишет агентство. Также сказался вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном.

    «Турция устремилась на задний двор России на Кавказе, поддержав Азербайджан», — заявили авторы статьи.

    Еще одним фактором стали европейские санкции, которые грозят Турции из-за желания добывать газ на шельфе Средиземного моря. Помимо этого, в президентской гонке в США лидирует Джо Байден. В случае его победы Дональд Трамп покинет Белый дом. Несмотря на сложности в отношениях Анкары и Вашингтона, Трамп неоднократно говорил о дружеском настрое в отношении турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.