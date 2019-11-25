  • СМИ: Турция начала тестирование радаров российских С-400

    25 ноября 2019, 13:18

    Дарья Бунякова

    Турецкие военные начали проверять работу радаров российских ПВО С-400. Функционирование систем протестируют в течение двух дней с помощью самолетов и истребителей F-16. Об этом сообщила газета Milliyet со ссылкой на источник.
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    «Секретариат оборонной промышленности проведет 25 и 26 ноября в воздушном пространстве в районе Анкары учебные полеты истребителей F-16 и других воздушных средств на разных высотах», — приводит РИА «Новости» сообщение администрации главы Анкары.

    По информации издания, во время проведения тестов военные планируют проверить связь между самолетами и системами приобретенных у России ПВО.

    Россия начала поставки С-400 в Турцию в июле 2019 года. Стоимость вооружений составила 2,5 миллиарда долларов. Как сообщал президент Турции Реджеп Эрдоган, системы планируют полностью ввести в действие весной 2020 года.

    В ответ на покупку российских С-400 США исключили Турцию из программы производства комплектующих для самолетов F-35. Также Вашингтон предлагал турецкой стороне полностью отказаться от контракта и приобрести взамен комплексы Patriot, а также угрожал санкциями. Но турецкий лидер не стал отменять соглашение с Россией.