СМИ: Турция начала тестирование радаров российских С-400

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400 Подробнее

«Секретариат оборонной промышленности проведет 25 и 26 ноября в воздушном пространстве в районе Анкары учебные полеты истребителей F-16 и других воздушных средств на разных высотах», — приводит РИА «Новости» сообщение администрации главы Анкары.

По информации издания, во время проведения тестов военные планируют проверить связь между самолетами и системами приобретенных у России ПВО.

Россия начала поставки С-400 в Турцию в июле 2019 года. Стоимость вооружений составила 2,5 миллиарда долларов. Как сообщал президент Турции Реджеп Эрдоган, системы планируют полностью ввести в действие весной 2020 года.

В ответ на покупку российских С-400 США исключили Турцию из программы производства комплектующих для самолетов F-35. Также Вашингтон предлагал турецкой стороне полностью отказаться от контракта и приобрести взамен комплексы Patriot, а также угрожал санкциями. Но турецкий лидер не стал отменять соглашение с Россией.