СМИ: туристка углядела НЛО рядом с перевалом Дятлова
Девушку зовут Александра Стрельцова. Она решила пройти экстрим-тур в югорской тайге. Как утверждают организаторы поездки, туристка почувствовала воздействие НЛО. Об этом написал портал Urа.ru.
«У Саши (Стрельцовой — прим. ред.) начала выходить из строя электроника, перестал выдавать ток новый генератор, GoPro перестало включаться, отказали оба спутниковых телефона. На протяжении двух ночей в окне были видны странные свечения», — рассказали администраторы сообщества «Поехавшая Стрельцова», ссылаясь на слова одного из организаторов экстрим-тура Сергея Широбокова.
Издание не смогло получить комментарии ни у Стрельцовой, ни у Широбокова. Нет никаких видео- и фотодоказательств необычных явлений. Однако портал подчеркнул, что за несколько дней до того, как Саша увидела странный объект, другие туристы в том же месте сняли нечто, похожее на НЛО.
Дом, в котором живет Александра, находится недалеко от перевала Дятлова. Там 2 февраля 1959 года при загадочных обстоятельствах погибла группа туристов. Среди мистических версий упорно называют и смерть из-за пришельцев.
Недавно российские астрономы заявили, что надеются увидеть инопланетян с помощью телескопа «Спектр-М».