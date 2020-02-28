СМИ: туристка углядела НЛО рядом с перевалом Дятлова

Загадка смерти группы Дятлова уже более полувека волнует общественность. Есть множество версий, почему умерли студенты. Названный в честь них перевал Дятлова до сих пор мистическое место. Недавно путешественница из Липецка недалеко от горы Холатчахль на севере Свердловской области якобы видела НЛО.

Девушку зовут Александра Стрельцова. Она решила пройти экстрим-тур в югорской тайге. Как утверждают организаторы поездки, туристка почувствовала воздействие НЛО. Об этом написал портал Urа.ru.

«У Саши (Стрельцовой — прим. ред.) начала выходить из строя электроника, перестал выдавать ток новый генератор, GoPro перестало включаться, отказали оба спутниковых телефона. На протяжении двух ночей в окне были видны странные свечения», — рассказали администраторы сообщества «Поехавшая Стрельцова», ссылаясь на слова одного из организаторов экстрим-тура Сергея Широбокова.

Издание не смогло получить комментарии ни у Стрельцовой, ни у Широбокова. Нет никаких видео- и фотодоказательств необычных явлений. Однако портал подчеркнул, что за несколько дней до того, как Саша увидела странный объект, другие туристы в том же месте сняли нечто, похожее на НЛО.

Дом, в котором живет Александра, находится недалеко от перевала Дятлова. Там 2 февраля 1959 года при загадочных обстоятельствах погибла группа туристов. Среди мистических версий упорно называют и смерть из-за пришельцев.

Недавно российские астрономы заявили, что надеются увидеть инопланетян с помощью телескопа «Спектр-М».