СМИ: турецкие отели откажутся от шведских столов после пандемии

Министерство культуры и туризма Турции представило новые правила ведения бизнеса для владельцев гостиниц после пандемии коронавируса. Системы питания «шведский стол» в отелях больше не будет. Ее заменит комплексное меню. По данным издания, внутренний туризм вернется в Турцию уже в конце мая. В августе планируют открыть границы и для иностранцев.

Первыми постояльцев начнут принимать отели с сертификатом об отсутствии нового вируса. Владельцам позволят заселять людей сначала только в половину номеров. Во всех ресторанах при отелях введут строгий режим социального дистанцирования, а с пляжей уберут половину лежаков.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса спустя два с лишним месяца после вспышки инфекции в китайском Ухане. Во всем мире приняли беспрецедентные меры безопасности. 2019-nCoV заразились почти три миллиона жителей Земли. Жертвами COVID-19 стали более 200 тысяч человек во всем мире.