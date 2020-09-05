СМИ: труп нашли возле дворца принца Уильяма

Полиция обнаружила тело женщины 29 августа в декоративном пруду Раунд, расположенном возле резиденции. На место приезжала бригада медиков, но специалисты не смогли реанимировать женщину.

Изначально правоохранители предположили, что тело принадлежит Энделлион Грин — 51 летней художнице и хорошей подруге жены премьер-министра Великобритании Саманты Кэмерон. Власти пришли к такому заключению, поскольку незадолго до этого родственники Грин заявили о ее пропаже. Однако позднее выяснилось, что труп принадлежит другой женщине, а Грин в итоге оказалась жива.

На данный момент полиция пытается установить личность умершей и обстоятельства происшествия. Власти не рассматривают дело как криминальное.

Кенсингтонский дворец расположен в западной части Лондона. С 1981 по 1997 год резиденция принадлежала первой жене принца Уэльского Чарльза — принцессе Диане. После ее смерти дворец перешел по наследству ее старшему сыну принцу Уильяму и его жене Кейт Миддлтон.