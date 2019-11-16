СМИ: тренер «Интера» Конте получил письмо с пулей

СМИ: миланский «Интер» задумался о покупке Дзюбы Подробнее

По данным газеты, Конте передал это послание в полицию. Сотрудники правоохранительных органов сейчас делают все возможное, чтобы установить личность того, кто прислал это письмо.

К анализу и исследованию сообщения с угрозами привлекли научных специалистов.

На тренировочной базе «нерадзурри» также появились полицейские.

Антонио Конте ранее играл за туринский «Ювентус». В составе этого клуба он один раз выиграл Лигу чемпионов и пять раз — Серию А. Нынешний наставник «Интера» выступал и за национальную сборную на Чемпионате мира 1994 года и чемпионате Европы 2000 года.

Свою тренерскую карьеру Конте начал в 2006 году. Сначала он тренировал «Бари» и «Сиену», а в 2011 году встал у руля «Ювентуса». Потом был «Челси» и теперь - «Интер». Конте стал тренером миланского клуба в конце мая 2019 года.