СМИ: трехлетний мальчик погиб при стрельбе в центре Киева

По предварительным данным, стрелок целился в водителя внедорожника, но промахнулся. В итоге пуля попала в мальчика. Прибывшие на место медики забрали ребенка, но он скончался по дороге в больницу.

В столице Украины ввели специальный режим для поиска злоумышленника. В данный момент на месте работают оперативники, которые изучают место преступления.

По факту смерти мальчика полиция завела уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Очевидцы заявили, что ранения получил и водитель. Не исключено, что это отец ребенка. Свидетели заявили, что у мужчины шла кровь.