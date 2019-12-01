СМИ: трехлетний мальчик погиб при стрельбе в центре Киева
Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. В тот момент в салоне находился трехлетний мальчик, который скончался от полученных ранений. Об этом сообщило издание «Информатор» со ссылкой на пресс-службу городской полиции.
По предварительным данным, стрелок целился в водителя внедорожника, но промахнулся. В итоге пуля попала в мальчика. Прибывшие на место медики забрали ребенка, но он скончался по дороге в больницу.
В столице Украины ввели специальный режим для поиска злоумышленника. В данный момент на месте работают оперативники, которые изучают место преступления.
По факту смерти мальчика полиция завела уголовное дело по статье «Умышленное убийство».
Очевидцы заявили, что ранения получил и водитель. Не исключено, что это отец ребенка. Свидетели заявили, что у мужчины шла кровь.