СМИ: транзит газа в Европу может состояться без нового контракта с Украиной

Газпром сократил поставки по OPAL в Европу Подробнее

«Киев принял на себя обязательства как член Европейского энергетического сообщества имплементировать в своем законодательстве к 1 января 2020 года европейские энергетические нормы, включая порядок проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей», — рассказал собеседник агентства.

В случае, если договор не будет подписан, оператор украинской газотранспортной системы обязан будет выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые «Газпром» сможет выкупать и делать при их помощи краткосрочные и среднесрочные поставки.

По словам эксперта, у российской компании такой опыт есть. Ведь с 1 января по 12 марта 2019 года «Газпром» поставлял газ через газотранспортную систему Грузии в Армению. При этом у организации не было контракта с Тбилиси. «Газпром» через аукционную систему покупал транзитные мощности.

В Брюсселе 19 сентября должна пройти трехсторонняя встреча по вопросу транзита газа в Европу. В мероприятии намерены участвовать представители России, Украины и Евросоюза. Зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович отметил, что ЕК намерена добиться для Киева долгосрочного транзитного контракта.

Срок действия десятилетнего газового договора между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает 31 декабря 2019 года. Киев не раз говорил, что не примет требования Москвы о продлении контракта на существующих финансовых условиях. «Газпром» же готов пойти на краткосрочное партнерство с «Нафтогазом» в 2020 году.