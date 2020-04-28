СМИ: Трампа предупреждали о коронавирусе перед пандемией

Сотрудники спецслужб США на протяжении двух месяцев докладывали Трампу об опасности коронавируса. Несмотря на предупреждения, президент не предпринял никаких мер. Теперь Штаты находятся на первом месте по количеству инфицированных.

Президенту США Дональду Трампу каждый день предоставляют информационные сводки. Национальная разведка весь январь и февраль передавала материалы, где были данные об угрозе коронавирусной инфекции, пишет Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших чиновников. В сводках были предупреждения о возможности распространения вируса в США и преуменьшении числа заболевших в Китае.

Трамп не стал обращать внимание на данные разведки. Так, до конца февраля глава Вашингтона отказывался создавать целевую группу Белого дома для решения вопросов по коронавирусу.

Ранее СМИ США сообщали, что Трампа оповещали о новом заболевании еще в ноябре. В свою очередь, президент заверял, что узнал о пандемии незадолго до принятия первых ограничительных мер в начале февраля.

Сейчас США находится на первом месте среди других стран по числу заразившихся. В стране насчитывается более 965 тысяч инфицированных и 54,8 тысячи скончавшихся. Всего в мире COVID-19 болеют свыше трех миллионов пациентов.