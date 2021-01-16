СМИ: Трамп запросил данные о выступивших за его импичмент республиканцах

В частности, глава государства интересуется, «делал ли он что-либо» в прошлом для этих законодателей. Также он спрашивал, кто может стать конкурентом для тех республиканцев на промежуточных выборах в 2022 году.

По данным СМИ, в последние несколько дней Трамп обращался к своим сторонникам из Республиканской партии за советом по поводу юристов, которые должны представлять его интересы в рамках процедуры импичмента. Советники порекомендовали не обращаться к его личному адвокату Рудольфу Джулиани.

Палата представителей конгресса США 13 января проголосовала за принятие резолюции по импичменту американского лидера. Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте главе Белого дома, после этого документ направят в Сенат. Около 20 конгрессменов от Республиканской партии намерены поддержать импичмент главы государства.

Трамп — первый в истории Америки президент, дважды подвергнутый импичменту. Впервые демократы попытались отстранить его от должности в 2019 году. Палата представителей тогда тоже утвердила обвинения в рамках импичмента. Тем не менее Сенат, в котором большинство получили республиканцы, оправдал главу государства. Это уже случилось в начале 2020-го.

На этот раз процедура импичмента инициирована из-за высказываний главы государства 6 января. В тот день его сторонники собрались в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку и ворвались в Конгресс. Они хотели помешать утверждению итогов прошедших президентских выборов, победу на которых одержал Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и заявили о необходимости отстранить его от власти.