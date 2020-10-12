СМИ: Трамп заключит ядерную сделку с Россией до выборов

По данным портала, у администрации американского президента Дональда Трампа есть соглашение по ядерной сделке, которое одобрили российские власти. Подписать необходимые документы стороны могут уже в течение этой недели, хотя заместитель главы МИД России Сергей Рябков считает, что «все еще существуют огромные различия в подходах, в том числе и к центральным элементам такого соглашения».

Замминистра считает, что разговоры о ядерной сделке между странами вряд ли можно назвать реалистичными.

«Трамп ясно дал понять, что хочет, чтобы сделка была заключена, и я думаю, что [президент России Владимир] Путин очень хотел бы подписать сделку с президентом Трампом», — приводит портал слова главного переговорщика по ДСНВ-3 Роуз Геттемюллер.

Если Россия не примет сейчас условия США по сделке, то после выборов их могут поменять на более жесткие. Соединенные Штаты по-прежнему планируют подключить к договору Китай.

Российская сторона считает предложение Вашингтона по сделке ультиматумом и выступает против включения КНР в новый ДСНВ.