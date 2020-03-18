    18 марта 2020, 07:33

    СМИ: Трамп выграл праймериз и пойдет на выборы

    Наза Салех Захи

    Дональд Трамп формально получил возможность вновь участвовать на президентских выборах. Он выиграл праймериз республиканцев.

    Как сообщило Аssосiаtеd Рrеss, первичные выборы Республиканской партии прошли во Флориде и Иллинойсе. Трамп заявлял ранее, что откладывать праймериз из-за коронавируса нехорошо.

    Праймериз республиканцев, когда партию представляет президент, это формальность. Поэтому эти выборы проходят не во всех штатах, а там, где у главы государства слабые конкуренты. Об этом сообщило РИА «Новости». Тем не менее Трамп регулярно совершает предвыборные туры по штатам, участвует в митингах.

    Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Главный соперник Трампа — демократ Джо Байден.