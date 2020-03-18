СМИ: Трамп выграл праймериз и пойдет на выборы

Дональд Трамп формально получил возможность вновь участвовать на президентских выборах. Он выиграл праймериз республиканцев.

Как сообщило Аssосiаtеd Рrеss, первичные выборы Республиканской партии прошли во Флориде и Иллинойсе. Трамп заявлял ранее, что откладывать праймериз из-за коронавируса нехорошо.

Праймериз республиканцев, когда партию представляет президент, это формальность. Поэтому эти выборы проходят не во всех штатах, а там, где у главы государства слабые конкуренты. Об этом сообщило РИА «Новости». Тем не менее Трамп регулярно совершает предвыборные туры по штатам, участвует в митингах.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Главный соперник Трампа — демократ Джо Байден.