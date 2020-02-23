СМИ: Трамп собрался блокировать публикацию книги Болтона

Трамп сделает все возможное, чтобы перекрыть кислород «предателю» Болтону и не допустить его книгу к публикации. В ней есть секретные сведения, о которых Трамп ему сам когда-то рассказал.

Как сообщило издание Washington Post со ссылкой на источники президент США Дональд Трамп поделился своими планами по-поводу издания книги экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона. Американский лидер считает его предателем и костьми ляжет, но книгу эту никто не прочитает. Трамп заявил, что Болтон «все выдумывает» и выразил сожаление, что когда-то дал ему работу, а потом он «обернулся против» него.

Болтон прислал черновик книги в Белый дом на проверку секретной информации. Директор по информационной безопасности в Белом доме Эллен Найт написала адвокатам Болтона. Она отметила, что в работе экс-советника есть «значительное количество засекреченной информации». Юристы собрались оспорить это заключение.

Ранее Трамп пожаловался, что Болтон давал ему советы, которые могли привести к «шестой мировой войне». Глава Соединенных Штатов признался: он назначил Болтона на пост советника, хотя его отговаривали от этого.