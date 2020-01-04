СМИ: Трамп решил убить Сулеймани после смерти контрактника на базе в Ираке

По информации агентства, это решение обсуждалось с узким кругом советников, о нем не знали даже сотрудники Белого дома. Обсуждение продолжалось в ходе рождественских и новогодних праздников, для этого команда Трампа пользовалась защищенным способом коммуникации.

Агентство со ссылкой на источники утверждает, что о планах Трампа знали советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен, госсекретарь Майк Помпео, который отменил поездку в страны СНГ, и вице-президент Майк Пенс. При этом некоторые источники утверждают, что администрация Трампа не была уверена, что в колонне автомобилей, по которой был совершен удар, находится Касем Сулеймани.

Издание обратило внимание, что, несмотря на планы по уничтожению Сулеймани, внешне Трамп совершал обычную отпускную деятельность. Например, после Рождества он регулярно ездил в свою частную резиденцию в Мар-а-Лаго.

Атака на американскую базу в Ираке произошла 27 декабря. В результате нее погиб американский контрактник. После этого нападения, как узнало агентство, Трамп и дал приказ начать разработку авиаудара по Сулеймани. СМИ утверждает, что до нанесения удара администрация Трампа просила Францию и других союзников предостеречь Тегеран от убийства американских граждан.

США совершили авиаудар в аэропорту Багдада 2 января. В результате него погиб известный иранский военачальник Касем Сулеймани. Иран пообещал жесткий ответ на действия США.