  • СМИ: Трамп разозлился на Макрона после слов о «смерти мозга» НАТО

    02 декабря 2019, 10:08

    Юлия Булыгина

    Президент США Дональд Трамп был раздосадован словами французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. Об этом порталу Axios сказали американские высокопоставленные чиновники.

    «Он давно зол на Макрона», — цитирует портал одного из чиновников.

    Другой при этом заметил, что слова Макрона могут повлиять на то, что Трамп начнет более позитивно выказываться об альянсе, в том числе на саммите НАТО, который пройдет в Лондоне 3–4 декабря.

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    Президент Франции Эммануэль Макрон в ноябре в интервью журналу The Economist заявил, что у НАТО можно диагностировать «смерть мозга». По словам французского лидера, Североатлантический альянс утратил координацию по стратегическим решениям между США и другими партнерами.

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что не разделяют столь резких оценок. Польские СМИ после интервью назвали Макрона «полезным идиотом Кремля». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от оценок, сославшись на то, что в Кремле нет патологоанатомов.