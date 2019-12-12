СМИ: Трамп предложил Лаврову значительно увеличить товарооборот стран
Как пишет «Коммерсант», вопрос бизнес-связей с Москвой обсуждался во время визита Лаврова в Вашингтон. На переговорах присутствовал госсекретарь США Майк Помпео, однако стороны не обсуждали тему товарооборота детально.
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«Думаю, что достаточно скоро мы сделаем заявление об экономических прорывах в нашем сотрудничестве», — заявил Помпео после завершения встречи.
По информации газеты, речь идет о создании совместного Делового консульского совета России и США. О его запуске говорил президент РФ Владимир Путин в 2018 году.
Во время пресс-конференции Лавров не сообщил никаких деталей, но отметил, что в совет могут включить по семь-десять американских и российских лидеров частного бизнеса. Они будут «вырабатывать прагматичные, ориентированные на взаимную выгоду договоренности о проектах в экономической и инвестиционной сферах».
Переговоры Трампа и Лаврова проходили 10 декабря в Вашингтоне.