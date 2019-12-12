СМИ: Трамп предложил Лаврову значительно увеличить товарооборот стран

Россия до сих пор находится под американскими санкциями. Несмотря на это, президент США предложил главе МИД России Сергею Лаврову увеличить товарооборот между странами «в несколько раз».

Как пишет «Коммерсант», вопрос бизнес-связей с Москвой обсуждался во время визита Лаврова в Вашингтон. На переговорах присутствовал госсекретарь США Майк Помпео, однако стороны не обсуждали тему товарооборота детально.

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«Думаю, что достаточно скоро мы сделаем заявление об экономических прорывах в нашем сотрудничестве», — заявил Помпео после завершения встречи.

По информации газеты, речь идет о создании совместного Делового консульского совета России и США. О его запуске говорил президент РФ Владимир Путин в 2018 году.

Во время пресс-конференции Лавров не сообщил никаких деталей, но отметил, что в совет могут включить по семь-десять американских и российских лидеров частного бизнеса. Они будут «вырабатывать прагматичные, ориентированные на взаимную выгоду договоренности о проектах в экономической и инвестиционной сферах».

Переговоры Трампа и Лаврова проходили 10 декабря в Вашингтоне.