СМИ: Трамп посчитал действия США на Украине бессмысленными

Источник издания не раз обсуждал этот вопрос с Трампом. Поэтому он передал газете точку зрения американского лидера. Глава государства уверен, что действия на Украине бессмысленны. Они только раздражают Россию. Поэтому Трамп сформулировал свою позицию следующим образом: необходимо признать тот факт, что Москва должна быть нашим другом, а Украина вообще никого волнует.

Байден требует обнародовать запись разговора Трампа с Зеленским Подробнее

Трамп до сих пор не назвал конкретную дату встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским, добавил источник. Хотя в это же время помощники главы администрации Вашингтона настаивают на этих переговорах. Издание это связывает с требованием американского лидера и его адвоката Рудольфа Джулиани провести на Украине разбирательства, связанные с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном.

Разведка США заинтересована в июльском телефонном разговоре Трампа и Зеленского. Украинский лидер мог пообещать помочь в расследовании против кандидата в президенты Джо Байдена. В свою очередь Трамп допускает, что его конкурент от Демократической партии, возможно, вступил в сговор с Киевом во время предыдущей предвыборной кампании. Байден теперь требует от главы Америки обнародовать расшифровку разговора с Зеленским.