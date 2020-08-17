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    17 августа 2020, 07:23

    СМИ: Трамп почти догнал Байдена по популярности среди избирателей

    Александра Ломейко

    Популярность действующего президента США Дональда Трампа среди избирателей выросла. Главе Белого дома за последние несколько месяцев удалось сократить отставание от своего основного соперника Джо Байдена.

    Опрос среди американцев проводили с 12 по 15 августа специалисты службы SSRS. Его результаты опубликовал на своем сайте телеканал CNN. У респондентов поинтересовались, кого бы они поддержали на выборах, если бы голосование состоялось сейчас.

    За кандидата от Демократической партии Джо Байдена высказались более 50% опрошенных. Еще 46% признались, что отдали бы голос Трампу. Проголосовать за другого кандидата готовы 1% участников исследования. Ни одного из политиков не намерены поддерживать 2% жителей США, остальные не смогли ответить на заданный вопрос.

    Рейтинг Байдена в 15 штатах страны, наиболее значимых для исхода выборов, равняется в среднем 49%. У Трампа — 48%. В июне за Джо Байдена готовы были голосовать 55% респондентов, а за нынешнего президента — 41%. Разрыв между ними значительно сократился.

    В проведенном специалистами опросе приняли участие более тысячи человек со всей территории Соединенных Штатов.

    Выборы президента США должны состояться 3 ноября.

    Новости SMI.FM