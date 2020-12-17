СМИ: Трамп отказался покидать Белый дом после инаугурации Байдена

Трамп останется в Белом доме в день официального вступления в должность избранного президента, демократа Джо Байдена. При этом по традиции он обязан это сделать.

Президент сказал нескольким своим советникам, что в день инаугурации Байдена откажется самостоятельно уходить из Белого дома. Поэтому по ступеням его придется спускать силой. Некоторые сотрудники администрации обеспокоены подобным заявлением. Тем не менее они не думают, что действующий президент действительно поступит подобным образом.

«Он покинет [Белый дом]. Он просто вспылил», — сказал один из советников.

Инаугурация состоится 20 января 2021 года. По традиции в этот день после окончания церковной службы будущие президент и вице-президент прибывают в Белый дом, там встречаются с предшественниками и пьют чай. После они вместе едут к правительственному комплексу на Капитолийском холме, где избранные президент и вице-президент приносят присягу. За всю историю США главы государства, уходящие со своего поста, отказывались присутствовать на инаугурации своих сменщиков только три раза. Отличились Джон Адамс в 1801 году, Джон Куинси Адамс в 1829 и Эндрю Джонсон в 1869.

Ранее прошел второй этап голосования на выборах президента США — голосовала коллегия выборщиков, напомнила «ПолитРоссия». По его итогам Байден получил 306 голосов. Тем самым он одержал победу.