СМИ: Трамп намерен частично возобновить финансирование ВОЗ

По сообщению телеканала, администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа уже подготовила соответствующее письмо в ВОЗ, которое подпишет американский лидер.

США предоставят ВОЗ средства в размере, который не превышает сумму поддержки со стороны Китая. В подготовленном письме говорится, что ВОЗ — это организация с недостатками, но серьезным потенциалом. В Вашингтоне уверены, что структуру и работу организации необходимо перестроить, а ее руководство оградить от политики. Американская сторона настаивает на проведении «полностью независимых оценок» происхождения коронавируса.

Ранее США приостановили финансирование ВОЗ из-за якобы сговора организации с Китаем, сокрытии природы происхождения 2019-nCoV и несвоевременное информирование о его распространении. По последним данным, всего в мире выявили более 4,5 миллиона случаев COVID-19. Умерли более 300 тысяч человек.