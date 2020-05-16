    16 мая 2020, 07:16

    СМИ: Трамп намерен частично возобновить финансирование ВОЗ

    Андрей Иванов

    США продолжат частичное финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после перерыва. Ориентироваться Штаты будут на сумму, которую предоставляет организации Китай. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники.
    СМИ: Трамп намерен частично возобновить финансирование ВОЗ

    По сообщению телеканала, администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа уже подготовила соответствующее письмо в ВОЗ, которое подпишет американский лидер.

    США предоставят ВОЗ средства в размере, который не превышает сумму поддержки со стороны Китая. В подготовленном письме говорится, что ВОЗ — это организация с недостатками, но серьезным потенциалом. В Вашингтоне уверены, что структуру и работу организации необходимо перестроить, а ее руководство оградить от политики. Американская сторона настаивает на проведении «полностью независимых оценок» происхождения коронавируса.

    Ранее США приостановили финансирование ВОЗ из-за якобы сговора организации с Китаем, сокрытии природы происхождения 2019-nCoV и несвоевременное информирование о его распространении. По последним данным, всего в мире выявили более 4,5 миллиона случаев COVID-19. Умерли более 300 тысяч человек.