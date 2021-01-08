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    08 января 2021, 02:20

    СМИ: Трамп хотел выписать себе помилование

    Валерия Шафирко

    Дональд Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя до истечения срока президентства 20 января. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на два информированных источника.

    Трамп, по данным издания, разговаривал на эту тему со своими советниками еще начиная 3 ноября 2020 года. В этот день в США прошли выборы президента. При этом действующий глава Белого дома становится увереннее в том, что его враги начнут судебные преследования против него после окончания срока правления, указано в статье.

    Ни один президент США до этого не использовал права помилования в отношении самого себя, отмечается в материале. Поэтому законность этой процедуры никогда не проходила тестирование в судебной системе Штатов. Эксперты-правоведы разделились всоих мнениях по поводу легитимности таких действий.

    Президентские помилования действительны только на федеральном уровне. Это означает, что Трамп не сможет защитить себя от возможных обвинений, которые связаны с расследованием вокруг компании Trump Organization в Нью-Йорке.

    Вопрос о возможном судебном преследовании Трампа стал еще более актуальным после событий 6 января. Тогда сторонники Трампа устроили штурм Капитолия. Они захватили здание Конгресса и сорвали заседание по утверждению результатов голосования коллегии выборщиков. Джо Байден заявил, что вина за штурм Капитолия лежит на Дональде Трампе. По его словам, риторика действующего президента погрузила страну в хаос, уточнило радио Sputnik. Мэр Вашингтона Муриэл Баузер назвала штурм Капитолия «актом внутреннего терроризма». По ее словам, «действующий президент должен быть привлечен к ответственности» за произошедшее.

    Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США. Если этого не произойдет, то Конгресс может приступить к импичменту.