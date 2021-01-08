СМИ: Трамп хотел выписать себе помилование

Трамп, по данным издания, разговаривал на эту тему со своими советниками еще начиная 3 ноября 2020 года. В этот день в США прошли выборы президента. При этом действующий глава Белого дома становится увереннее в том, что его враги начнут судебные преследования против него после окончания срока правления, указано в статье.

Ни один президент США до этого не использовал права помилования в отношении самого себя, отмечается в материале. Поэтому законность этой процедуры никогда не проходила тестирование в судебной системе Штатов. Эксперты-правоведы разделились всоих мнениях по поводу легитимности таких действий.

Президентские помилования действительны только на федеральном уровне. Это означает, что Трамп не сможет защитить себя от возможных обвинений, которые связаны с расследованием вокруг компании Trump Organization в Нью-Йорке.

Вопрос о возможном судебном преследовании Трампа стал еще более актуальным после событий 6 января. Тогда сторонники Трампа устроили штурм Капитолия. Они захватили здание Конгресса и сорвали заседание по утверждению результатов голосования коллегии выборщиков. Джо Байден заявил, что вина за штурм Капитолия лежит на Дональде Трампе. По его словам, риторика действующего президента погрузила страну в хаос, уточнило радио Sputnik. Мэр Вашингтона Муриэл Баузер назвала штурм Капитолия «актом внутреннего терроризма». По ее словам, «действующий президент должен быть привлечен к ответственности» за произошедшее.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США. Если этого не произойдет, то Конгресс может приступить к импичменту.