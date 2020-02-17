СМИ: Трамп хотел убить сына бен Ладена в начале президентства

В первые годы президентства Трамп самодурил и требовал от американских спецслужб убить сына бен Ладена, чтобы прервать некую связь террористов с его отцом. В то время были угрозы и посерьезнее.

Как сообщил телеканал NВС со ссылкой на информированные источники, президенту США ЦРУ тогда предоставили список потенциальных целей Вашингтона.

Из всех террористов их этого списка Трамп выбрал именно сына основателя «Аль-Каиды»* Усамы бен Ладена — Хамзу. Источники телеканала обвинили главу Соединенных Штатов в том, что тот действовал по принципу «знает ли он имена террористов».

«Это (Хамза бин Ладен — прим. ред.) было единственное имя, которое он знал», — приводит NBC слова представителя Пентагона. Тогда сын бен Ладена представлял наименьшую опасность и не планировал никаких атак. Спецслужбы настаивали на немедленном уничтожении главы «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади, но Трамп был непреклонен.

О ликвидации бен Ладена-младшего Трамп сообщил в сентябре 2019 года. Спустя месяц он рассказал об убийстве аль-Багдади.

* «Аль-Каида» и «Исламское государство» — запрещенные в России террористические организации.