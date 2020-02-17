СМИ: Трамп хотел убить сына бен Ладена в начале президентства
Как сообщил телеканал NВС со ссылкой на информированные источники, президенту США ЦРУ тогда предоставили список потенциальных целей Вашингтона.
Из всех террористов их этого списка Трамп выбрал именно сына основателя «Аль-Каиды»* Усамы бен Ладена — Хамзу. Источники телеканала обвинили главу Соединенных Штатов в том, что тот действовал по принципу «знает ли он имена террористов».
«Это (Хамза бин Ладен — прим. ред.) было единственное имя, которое он знал», — приводит NBC слова представителя Пентагона. Тогда сын бен Ладена представлял наименьшую опасность и не планировал никаких атак. Спецслужбы настаивали на немедленном уничтожении главы «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади, но Трамп был непреклонен.
О ликвидации бен Ладена-младшего Трамп сообщил в сентябре 2019 года. Спустя месяц он рассказал об убийстве аль-Багдади.
* «Аль-Каида» и «Исламское государство» — запрещенные в России террористические организации.