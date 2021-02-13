СМИ: Трамп был в восторге от выступления своих адвокатов по импичменту

Экс-президент США Дональд Трамп пристально следит за слушаниями в Сенате по импичменту. Накануне он неоднократно звонил своим адвокатам по громкой связи и «руководил линией защиты», сообщил источник Axios в окружении политика.

По данным собеседника издания, Трамп оказался в восторге от аргументов, приведенных его юристами Майклом ван дер Вином и Дэвидом Шоном.

Вместе со своими помощниками бывший президент следил за процессом из своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Во время перерыва в заседании он позвонил юристам и сказал, что команда делает «отличную работу» и ей следует продолжать в том же духе.

В пятницу, 12 февраля, линия обвинения и защиты политика представила свои аргументы сенаторам.

Сенат, в котором поровну демократов и республиканцев, рассматривает единственный пункт обвинения — «Подстрекательство к мятежу».

По версии обвинения, 6 января Трамп призвал своих сторонников штурмовать Капитолий, в котором утверждали победу его конкурента на выборах Джо Байдена. Протестующие на несколько часов захватили здание парламента. В результате погибли пять человек, включая полицейского.