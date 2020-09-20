СМИ: Том Харди утвержден на роль Джеймса Бонда

Фанаты бондианы продолжают строить догадки о том, кто из актеров станет следующим Джеймсом Бондом. Выходящая 19 ноября картина «Не время умирать» будет последней, в которой снимется Дэниэл Крейг. В СМИ появились слухи, что его может заменить Том Харди.

Как написало издание «Политика сегодня», пока не известно, насколько эта информация подтверждена. Никто из шоураннеров не делал никаких официальных заявлений. Ожидается, что актера объявят в день премьеры «Не время умирать».

Серия шпионских фильмов основана на вымышленном персонаже агента МИ-6 Джеймса Бонда, «агента 007». Его успели сыграть такие актеры как Шон Коннери, Дэвид Нивен, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг.

Том Харди известен по ролям «Безумный Макс» и Веном». Он был номинирован на премию «Оскар» и является обладателем премии BAFTA.