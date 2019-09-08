СМИ: толпа неизвестных избила игрока «Челси» Дринкуотера
Нетрезвый Дринкуотер разговаривал с девушкой полузащитника «Сканторп Юнайтед» Кгоси Нтле, рассказало издание The Sun. Беседа шла на повышенных тонах, и англичанин кричал, что «девушка поедет со мной».
Футболиста «Ростова» сравнили с МессиПодробнее
Кгоси Нтле попросил оставить его подругу в покое, однако тот полез в драку. Охранники выставили его из ночного клуба, а после этого Дринкуотера атаковали шестеро.
«Они прыгали на его лодыжке и кричали: „Сломаем тебе ноги“», — поделился подробностями случившегося знакомый с ситуацией источник. В клубе футболист праздновал день рождения друга и «невероятно напился». Большую часть случившегося на следующий день он не вспомнил.
Незадолго до этого стало известно, что хавбек травмирован, и у него проблемы с лодыжкой. В материале указывается, что, скорее всего, повреждение Дэниел получил именно в драке.
Медики диагностировали футболисту разрыв связок голеностопного сустава, у него также был синяк под глазом, ушибы на плечах и руках, порезанная щека и опухший лоб.
Причастен ли 25-летний Кгоси Нтле к нападению, не уточняется.
В сезоне-2015/16 Дэниел Дринкуотер в составе «Лестер Сити» одержал победу в Английской-премьер-лиге.