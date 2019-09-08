СМИ: толпа неизвестных избила игрока «Челси» Дринкуотера

На пьяного футболиста Дэниела Дринкуотера напали на выходе из ночного клуба. Игрока «Челси», который в нынешнем сезоне выступает за «Бернли» на правах аренды, жестоко избили шесть человек.

Нетрезвый Дринкуотер разговаривал с девушкой полузащитника «Сканторп Юнайтед» Кгоси Нтле, рассказало издание The Sun. Беседа шла на повышенных тонах, и англичанин кричал, что «девушка поедет со мной».

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Кгоси Нтле попросил оставить его подругу в покое, однако тот полез в драку. Охранники выставили его из ночного клуба, а после этого Дринкуотера атаковали шестеро.

«Они прыгали на его лодыжке и кричали: „Сломаем тебе ноги“», — поделился подробностями случившегося знакомый с ситуацией источник. В клубе футболист праздновал день рождения друга и «невероятно напился». Большую часть случившегося на следующий день он не вспомнил.

Незадолго до этого стало известно, что хавбек травмирован, и у него проблемы с лодыжкой. В материале указывается, что, скорее всего, повреждение Дэниел получил именно в драке.

Медики диагностировали футболисту разрыв связок голеностопного сустава, у него также был синяк под глазом, ушибы на плечах и руках, порезанная щека и опухший лоб.

Причастен ли 25-летний Кгоси Нтле к нападению, не уточняется.

В сезоне-2015/16 Дэниел Дринкуотер в составе «Лестер Сити» одержал победу в Английской-премьер-лиге.