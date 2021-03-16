СМИ: Tinder в США раскроет информацию о судимых пользователях

Сервис для знакомств Tinder собирается внедрить для своих американских пользователей новую функцию. Она позволит людям узнать, были ли у человека проблемы с законом. Об этом сообщило издание Verge.

По его информации, владеющая Tinder компания Match Group будет инвестировать в некоммерческий проект Garbo. Он проверяет данные об имени и фамилии, а также номере телефона человека.

В Garbo заявили, что занимаются сбором лишь публичных записей или отчетов о жестком обращении или насилии. В том числе речь идет о приговорах, арестах, запретительных судебных приказах, обвинениях в домогательствах или других насильственных преступлениях. Компания подчеркнула, что не собирается обнародовать обвинения в хранении наркотиков исходя из соображений о справедливости.

Как будет работать новая функция в Tinder, пока не понятно. Издание написало, что эта возможность будет платной. Однако сервис сейчас думает, как сделать ее доступной для всех пользователей.

В начале года стало известно, что один из самых известных пользователь в Tinder — британец Стефан-Пьер Томлин — нашел свою любовь в реальной жизни, а не в Сети.