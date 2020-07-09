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    09 июля 2020, 19:40

    СМИ: TikTok изменит структуру компании для дистанцирования от КНР

    Анастасия Кременчугская

    Китайская компания ByteDance, являющаяся владельцем приложения TikTok, рассматривает вариант изменения корпоративной структуры организации, чтобы дистанцировать приложение от связей с Китаем. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.

    Отмечается, что компания идет на такие меры на фоне утверждений о том, что руководство этой социальной сети якобы занимается пропагандой и передает данные пользователей властям КНР.

    По данным издания, руководство компании раздумывает над созданием нового совета управляющих, который будет руководить только TikTok.