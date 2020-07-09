СМИ: TikTok изменит структуру компании для дистанцирования от КНР
Китайская компания ByteDance, являющаяся владельцем приложения TikTok, рассматривает вариант изменения корпоративной структуры организации, чтобы дистанцировать приложение от связей с Китаем. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.
Отмечается, что компания идет на такие меры на фоне утверждений о том, что руководство этой социальной сети якобы занимается пропагандой и передает данные пользователей властям КНР.
По данным издания, руководство компании раздумывает над созданием нового совета управляющих, который будет руководить только TikTok.