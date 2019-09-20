СМИ: тесты на лояльность Си Цзиньпину введут для китайских журналистов
Китай решил выдавать журналистам пресс-карты только после прохождения теста на знание коммунистической идеологии и лояльности председателю КНР Си Цзиньпину. На вопросы пробной версии ответят порядка 10 тысяч представителей СМИ, пишет South China Morning Post.
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Пилотный тест запустят уже в октябре в мобильном приложении Xuexi Qiangguo. Сначала участие примут корреспонденты и редакторы из 14 государственных изданий, позже тест будут проходить все сотрудники СМИ.
Как сообщили в управлении по надзору за СМИ, в дальнейшем журналисты смогут получать пресс-карты только после успешных ответов на вопросы. На сдачу теста будет даваться несколько попыток.
Всего проверка будет состоять из пяти разделов. В два из них поместят вопросы о политическом мышлении Си Цзиньпина, остальные посвятят марксизму и истории идеологии. Примеры вопросов опубликуют в приложении 23 сентября. по ним сотрудники СМИ смогут подготовится к пилотной версии экзамена.