СМИ: террористы подорвали автобус в столице Сирии

Террористы активировали два взрывных устройства в центре Дамаска. В результате этого взрыв произошел в автобусе. Об этом сообщило сирийское государственное агентство САНА.

«В Дамаске у моста „Раис“ террористы привели в действие два взрывных устройства во время проезда автобуса», — написало агентство.

Уточняется, что автобус принадлежал армии Сирии. РИА «Новости» со ссылкой на источник в службе безопасности уточнило, что жертвами теракта, по предварительной информации, стали 14 военных.

Ранее утром 20 октября стало известно, что взрыв произошел в Кабуле. Все случилось в районе Дехмазанг около здания штаба пограничной полиции. По первым данным, несколько человек пострадали.