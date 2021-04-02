СМИ: теракт предотвратили в Колумбии

Военным Колумбии удалось предотвратить теракт, который планировалось совершить на западе страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

ИА НСН рассказало, что неизвестные намеревались устроить теракт в муниципалитете Рикаурте. В их планы входила активация взрывных устройств на дороге во время прохождения колоны военных. Однако опасный участок дороги был разминирован. По предварительной информации, атаку планировали совершить представители леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения».