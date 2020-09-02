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    02 сентября 2020, 10:06

    СМИ: тело пропавшего почти месяц назад минчанина нашли возле ТЦ «Рига». Неподалеку проходили протесты

    Андрей Иванов

    Житель Минска Александр Будницкий 11 августа ушел на работу после обеда. На рабочем месте он так и не появился и домой не вернулся. Его тело нашли возле ТЦ «Рига», в окрестностях которого были стычки протестующих с силовиками.
    СМИ: тело пропавшего почти месяц назад минчанина нашли возле ТЦ «Рига». Неподалеку проходили протесты

    «Он ушел 11 августа, в милиции сказали: есть свидетели, что он попросил закурить и при них случился приступ, был в состоянии сильного алкогольного опьянения. 12 августа он уже поступил на экспертизу. Прошла какая-то левая информация от коллег, что он не имеет родственников», — рассказал порталу Tut.by брат Будницкого Валентин.

    Собеседник сообщил, чтов милицию с заявлением он не обращался. 31 августа ему сообщили, что тело брата нашли возле «Риги».

    В СК Белоруссии порталу подтвердили, что пьяного Будницкого видели поздно вечером 11 августа в сквере по улице Берестянской. Он попросил закурить и ему стало плохо. Мужчина упал и умер на месте. По результатам судебно-медицинской экспертизы он умер от острого отравления этиловым спиртом.

    По словам соседа Будницкого по общежитию, умерший мужчина мог поехать к «Риге», чтобы просто посмотреть, что там происходит. От политики он был далек.

    Массовые протесты начались в Белоруссии после того, как ЦИК опубликовал результаты голосования на президентских выборах. По данным Центризбиркома, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%.

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