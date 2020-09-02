СМИ: тело пропавшего почти месяц назад минчанина нашли возле ТЦ «Рига». Неподалеку проходили протесты

Житель Минска Александр Будницкий 11 августа ушел на работу после обеда. На рабочем месте он так и не появился и домой не вернулся. Его тело нашли возле ТЦ «Рига», в окрестностях которого были стычки протестующих с силовиками.

«Он ушел 11 августа, в милиции сказали: есть свидетели, что он попросил закурить и при них случился приступ, был в состоянии сильного алкогольного опьянения. 12 августа он уже поступил на экспертизу. Прошла какая-то левая информация от коллег, что он не имеет родственников», — рассказал порталу Tut.by брат Будницкого Валентин.

Собеседник сообщил, чтов милицию с заявлением он не обращался. 31 августа ему сообщили, что тело брата нашли возле «Риги».

В СК Белоруссии порталу подтвердили, что пьяного Будницкого видели поздно вечером 11 августа в сквере по улице Берестянской. Он попросил закурить и ему стало плохо. Мужчина упал и умер на месте. По результатам судебно-медицинской экспертизы он умер от острого отравления этиловым спиртом.

По словам соседа Будницкого по общежитию, умерший мужчина мог поехать к «Риге», чтобы просто посмотреть, что там происходит. От политики он был далек.

Массовые протесты начались в Белоруссии после того, как ЦИК опубликовал результаты голосования на президентских выборах. По данным Центризбиркома, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%.